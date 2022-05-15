Шесть представительниц Казахстана в 1/4 финала ЧМ по боксу

В Стамбуле продолжается чемпионат мира по боксу.

Сегодня успешно выступили две казахстанки- в весе до 52 кг Жайна Шекербекова раздельным решением выиграла японку Ринку Киносита.

В весе до 54 кг Дина Жоламан единогласным решением оказалась сильнее канадки Скарлетт Дельгадо.

Таким образом, в 1/4 финала будет шесть представительниц Казахстана: ранее успешно выступили Алуа Балкибекова (48 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Валентина Хальзова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).

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