Ибрагимова и Балкибекова вышли в 1/4 ЧМ по боксу

В Стамбуле продолжается чемпионат мира по боксу.

В весе до 48 кг казахстанка Алуа Балкибекова единогласным решением выиграла у представительницы Сербии Снежаны Силькович.

Еще одна казахстанка Карина Ибрагимова также решением судей прошла испанку Дженнифер Фернандес.

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