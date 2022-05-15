«Актобе» победил «Тобол» и стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по баскетболу

Вчера завершился решающий матч в серии за 3-е место чемпионата Казахстана по баскетболу.

Костанайский «Тобол» уступил БК «Актобе» со счетом 73:81. Таким образом, актюбинцы победили в серии со счетом 3:2 и стали бронзовыми призерами чемпионата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Cборная Казахстана выстрелила на ЧМ-2021, но не вышла из группы. Вспоминаем, как это было

Казахстан поборется за плей-офф, Канада снова в лидерах, а у итальянцев нет шансов. Прогнозы авторов Sports.ru Казахстан на групповой этап ЧМ по хоккею

Газзаев первым покинул КПЛ, Адиев сменил клуб на сборную, а Карпович нашел команду за несколько дней: все тренерские перестановки последних недель