«Актобе» победил «Тобол» и стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по баскетболу

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Вчера завершился решающий матч в серии за 3-е место чемпионата Казахстана по баскетболу.

Костанайский «Тобол» уступил БК «Актобе» со счетом 73:81. Таким образом, актюбинцы победили в серии со счетом 3:2 и стали бронзовыми призерами чемпионата.

 
 
 
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