Главный тренер «Астаны» Благоевич: «Я надеюсь, что если Кусяпов будет развиваться правильно, он будет будущим казахстанского футбола»

Теги сборная Казахстана по футболу Кайрат Магомед Адиев Астана Денис Поляков Исламбек Куат Брайан Саги Совет Талгат Кусяпов Станислав Басманов Sports.ru - Казахстан Срджан Благоевич Спорт Казахстана

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал матч 11-го тура Премьер-лиги против «Кайрата» (6:0).

– Я думаю, после такого результата и всего, что произошло сегодня вечером, много слов не нужно. Поздравляю мою команду, моих футболистов, которые продемонстрировали качество и характер. Мы получили три очка в матче против «Кайрата». Вы знаете, что за игра всех ждет, когда играют «Астана» и «Кайрат».

Наш соперник является хорошей командой, несмотря на сегодняшний результат. Это не говорит о разнице качеств команд. Сегодня у нас получалось много того, что не получилось у них. В конце концов, мы заслуженно выиграли. Еще раз поздравляю наших игроков и болельщиков. Такие игры помогут нам увеличить количество болельщиков в последующих играх. Я думаю, что это победа будет полезной.

– Можно ли сейчас сказать, что команда играет в тот футбол, которого вы от них ожидаете? Поскольку вы говорили в начале сезона, что многое не получалось.

– В принципе, все это и есть процесс. Нужно время для того, чтобы построить необходимую игру. Я не думаю, что мы построили все до конца. Были игры, которыми я остался доволен. Да, мы прогрессируем всегда, результат влияет на мнение, что касается игры. Я всегда говорю всем, и футболистам тоже, что вы не являетесь лучшими после каждой победы, и не станете плохими, как говорят про вас после поражения. И в победных матчах есть что-то, что надо улучшить, что вы не все сделали хорошо. И я понимаю, что результат влияет на общее мнение.

– Станислав Басманов спас «Астану» на последних минутах в прошлой игре и сегодня в 60-ой минуте счет был 5:0. У вас не было мыслей дать ему больше игрового времени и повторить гол, что он забил в Шымкенте, а не выпускать на 82-ой минуте?

– Я не соглашусь с этим, что он нас спас. Он не спас нас, он принес нам победу. Да у меня было желание, но появились определенные проблемы по ходу игры. Денис Поляков почувствовал какую-то проблему в мышцах, повреждение, кажется, было серьезным. Вот и решили его заменить. Саги Совет пожаловался на судороги, это была вторая замена. И в конце мы не могли сделать 5 замен, когда оставалось 20 минут. Был риск, что другие тоже могут пожаловаться на что-то, и мы останемся без замен.

– Но в будущем вы хотите отдавать больше возможностей Басманову?

– Я доволен тем, как он работает. Он хороший парень, работает хорошо, старается. Уверен, что у него будет больше возможностей проявить себя.

– Вы потеряли очки в игре с «Тураном», где были моменты, когда не хватало реализации, то же самое было и в Шымкенте, где драма могла развернуться в пользу «Ордабасы». Но не было борьбы в игре с принципиальным соперником, которая кажется более матерой командой. Что за такие метаморфозы? Как думаете, почему такая разница между играми у команды?

– Иногда команда играет хорошо, иногда не получается. Бывают и победы, когда кажется, что на поле не было хорошей игры. Все сравнивается в конце. Это чемпионат. Я всегда говорю футболистам, это не бег на сто метров, прежде всего – это марафон, где мы поднимаемся вверх. Кто выдержит это, кто будет более настойчивым, более уверенным в себе, тот получит результат, которым будет доволен.

– Сегодня слева появился Саги Совет в сочетании Кусяпов – Поляков – Камо. Ранее так не играли до этого, и это большая нагрузка для игрока, который максимум проводил 40 минут на поле. С чем это связано?

– Саги играл 45 минут против «Каспия», когда Брайан получил травму. Играл против «Ордабасы», я остался доволен тем, как это выглядело. В игре с «Тоболом» мы определились, когда Кусяпов будет играть левым защитником на высоте, против высокорослых футболистов.

Сейчас в этой игре нам нужно было что-то другое, и мы это получили. Я очень рад особенно за прогресс Талгата Кусяпова, который в каждой игре показывает результат и использует шанс и показывает, что он игрок уровня «Астаны». Я жду от него еще большего прогресса. Я надеюсь, что если он будет развиваться правильно, он будет будущем казахстанского футбола. В особенности из-за того, что не так много левоногих футболистов, которые играют на позиции центрального защитника.

– Главный тренер сборной Магомед Адиев заявил в одном из интервью, что поговорит с вами насчёт Куата, чтобы вернули его в основную команду. Был ли разговор?

– Разговоров не было. Мы уже достаточно говорили об этом, мне нечего комментировать.

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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»

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