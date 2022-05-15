Главный тренер «Астаны» Благоевич: «Я надеюсь, что если Кусяпов будет развиваться правильно, он будет будущим казахстанского футбола»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал матч 11-го тура Премьер-лиги против «Кайрата» (6:0).

– Я думаю, после такого результата и всего, что произошло сегодня вечером, много слов не нужно. Поздравляю мою команду, моих футболистов, которые продемонстрировали качество и характер. Мы получили три очка в матче против «Кайрата». Вы знаете, что за игра всех ждет, когда играют «Астана» и «Кайрат».

Наш соперник является хорошей командой, несмотря на сегодняшний результат. Это не говорит о разнице качеств команд. Сегодня у нас получалось много того, что не получилось у них. В конце концов, мы заслуженно выиграли. Еще раз поздравляю наших игроков и болельщиков. Такие игры помогут нам увеличить количество болельщиков в последующих играх. Я думаю, что это победа будет полезной.

– Можно ли сейчас сказать, что команда играет в тот футбол, которого вы от них ожидаете? Поскольку вы говорили в начале сезона, что многое не получалось.

– В принципе, все это и есть процесс. Нужно время для того, чтобы построить необходимую игру. Я не думаю, что мы построили все до конца. Были игры, которыми я остался доволен. Да, мы прогрессируем всегда, результат влияет на мнение, что касается игры. Я всегда говорю всем, и футболистам тоже, что вы не являетесь лучшими после каждой победы, и не станете плохими, как говорят про вас после поражения. И в победных матчах есть что-то, что надо улучшить, что вы не все сделали хорошо. И я понимаю, что результат влияет на общее мнение.

– Станислав Басманов спас «Астану» на последних минутах в прошлой игре и сегодня в 60-ой минуте счет был 5:0. У вас не было мыслей дать ему больше игрового времени и повторить гол, что он забил в Шымкенте, а не выпускать на 82-ой минуте?

– Я не соглашусь с этим, что он нас спас. Он не спас нас, он принес нам победу. Да у меня было желание, но появились определенные проблемы по ходу игры. Денис Поляков почувствовал какую-то проблему в мышцах, повреждение, кажется, было серьезным. Вот и решили его заменить. Саги Совет пожаловался на судороги, это была вторая замена. И в конце мы не могли сделать 5 замен, когда оставалось 20 минут. Был риск, что другие тоже могут пожаловаться на что-то, и мы останемся без замен.

– Но в будущем вы хотите отдавать больше возможностей Басманову?

– Я доволен тем, как он работает. Он хороший парень, работает хорошо, старается. Уверен, что у него будет больше возможностей проявить себя.

– Вы потеряли очки в игре с «Тураном», где были моменты, когда не хватало реализации, то же самое было и в Шымкенте, где драма могла развернуться в пользу «Ордабасы». Но не было борьбы в игре с принципиальным соперником, которая кажется более матерой командой. Что за такие метаморфозы? Как думаете, почему такая разница между играми у команды?

– Иногда команда играет хорошо, иногда не получается. Бывают и победы, когда кажется, что на поле не было хорошей игры. Все сравнивается в конце. Это чемпионат. Я всегда говорю футболистам, это не бег на сто метров, прежде всего – это марафон, где мы поднимаемся вверх. Кто выдержит это, кто будет более настойчивым, более уверенным в себе, тот получит результат, которым будет доволен.

– Сегодня слева появился Саги Совет в сочетании Кусяпов – Поляков – Камо. Ранее так не играли до этого, и это большая нагрузка для игрока, который максимум проводил 40 минут на поле. С чем это связано?

– Саги играл 45 минут против «Каспия», когда Брайан получил травму. Играл против «Ордабасы», я остался доволен тем, как это выглядело. В игре с «Тоболом» мы определились, когда Кусяпов будет играть левым защитником на высоте, против высокорослых футболистов.

Сейчас в этой игре нам нужно было что-то другое, и мы это получили. Я очень рад особенно за прогресс Талгата Кусяпова, который в каждой игре показывает результат и использует шанс и показывает, что он игрок уровня «Астаны». Я жду от него еще большего прогресса. Я надеюсь, что если он будет развиваться правильно, он будет будущем казахстанского футбола. В особенности из-за того, что не так много левоногих футболистов, которые играют на позиции центрального защитника.

– Главный тренер сборной Магомед Адиев заявил в одном из интервью, что поговорит с вами насчёт Куата, чтобы вернули его в основную команду. Был ли разговор?

– Разговоров не было. Мы уже достаточно говорили об этом, мне нечего комментировать.

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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»