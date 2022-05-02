Благоевич о 3:3 с «Тураном»: «Не думаю, что это очередной провал Милошевича»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич подвел итоги матча 9-го тура КПЛ с «Тураном» (3:3).

– Конечно, мы разочарованы результатом, потому что мы ждали победу. Недовольны игрой в первом тайме, мы получили наказание из-за такого отношения к игре. Мы видим, что чемпионат будет равным, каждая команда может выиграть, соответственно и проиграть. Разница между командами уменьшилась. Если не выложимся на сто процентов, то нам не стоит ждать победы.

Причина, почему мы не проиграли – заслуга хорошего отношения и характера этой команды, которая после пропущенных мячей сыграла и показала всем как должно относиться к своей работе, к футболу, к игре, в принципе как должен играть каждый игрок.

– Что скажете об игре Марко Милошевича, который часто ошибается в воротах, а также Томасов, который, на наш взгляд, «поймал звезду». Вы не думаете посадить его на скамейку запасных?

– Что касается Марко Милошевича, я не думаю, что это очередной провал Марко. Мы проанализируем сегодняшнюю игру с тренером по вратарям и придём к какому-то выводу. Я верю в Марко, мы проанализируем каждую ситуацию, что и как случилось.

Что касается Томасова, я и в прошлый раз говорил, что да, он ошибается, берет игру на себя, но у него много ключевых передач, даже сегодня у него был ассист. И мог быть гол в моменте с пенальти, если бы Педро не зашел в штрафную площадь раньше времени. Это характеристика его игры, он берет игру на себя, бывает ошибается. Но и создает хорошие моменты. Во втором тайме нам нужен был игрок на правом фланге умеющий с левой ноги подавать к штрафную. Другого подобного игрока нет.

– Прошлые наставники «Астаны» Григорчук, Стоилов уже сажали Томасова на скамейку запасных, и он заиграл после этого. Может пора попробовать поставить на его место Педро Эуженио, а слева бы сыграл Макс Эбонг?

– Все возможно. Каждая игра определяет, что будет дальше. Но несмотря на все, я верю в Марина. Вы сравниваете прошлые времена с настоящим. Мы не можем сравнивать период тех тренеров и настоящее, ибо условия были разными.

– Как и спрашивали раньше, когда же мы увидим футбол Благоевича? Сейчас девятый тур, но ничего не происходит?

– Если вы не видите изменения, то я не могу вас убеждать в обратном. Я не могу сказать, что у нас все идеально. Мы двигаемся в этом направлении. Есть разница в стиле игры, мы стараемся, атакуем, есть владение мячом, есть реакция. Конечно, результат самое главное. Я вижу, что мы прогрессируем в этом плане. Если вы этого не видите, то я не могу на это повлиять.

– Мы должны обыгрывать такие команды как «Туран». В игре с аутсайдерами мы не должны терять очки. Как вы думаете?

– Я согласен, что мы должны побеждать в таких играх. Причина в том, что начали матч слабо. Не было ритма. Не хочу искать причину в усталости, не знаю почему, но не было этой энергии, которая появилась во втором тайме. Когда мы поменяли игру в тактическом плане, в этот момент все изменилось. Я повторюсь, мы не выиграли, потому что не играли в первом тайме. И не проиграли, потому что исправились во втором тайме. И я сказал футболистам, что благодарен им за то, что показали характер. Жаль, что в конце матча не получилось забить еще.

– Вопрос по Исламбеку Куату: надеюсь, что мы закроем этот вопрос. Скажите, то, что он сослан во вторую команду – это временная мера или можно сказать что сезон для Исламбека при вас уже закончен?

– Это внутренние моменты клуба, и я не буду это комментировать.

– Но вы видите его в команде?

– Пока в планах нет.

– Когда вернется Мохаммед Камара?

– Камара ещё тренируется отдельно со специалистами. Не могу точно сказать, но я надеюсь через 5-6 дней он будет тренироваться с в общей группе. Но еще также ему будет необходимо догнать то, что он пропустил.

– Почему Рахманов стал не попадать в стартовый состав?

– Потому что я руководствуюсь другим решением.

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