Умаев из «Ахмата» может заиграть за сборную Казахстана (Metaratings)

Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев может сменить гражданство и играть за сборную Казахстана. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

23-летний футболист связывался с новым главным тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым и рассказал о возможной смене гражданства.

Отец Умаева родился в Казахстане, а сам футболист в прошлом сезоне за несколько месяцев забил семь голов в трех турнирах в составе «Шахтера».

Адиев уже работал с Умаевым в карагандинском клубе и российской «Чайке».

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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»