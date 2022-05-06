Самат Смаков: «Не вижу разницы в уровне между Адиевым и казахстанскими тренерами»

Самат Смаков высказался о назначении Магомеда Адиева главным тренером сборной Казахстана по футболу.

«Начну с того, что у меня нет намерения никого обидеть или защитить. Стыковые матчи с Молдовой мы прошли с Андреем Карповичем у руля команды. И чисто по-футбольному, да и по-человечески тоже, он должен был продолжить работу в сборной. Я это говорю не потому, что он мой друг и земляк, а по соображениям справедливости.

Магомеда Адиева я тоже довольно хорошо знаю, мы с ним неплохо общаемся и я к нему отношусь с уважением. Он понимает футбол. Он хорошо поработал в «Шахтере».

Но, честно говоря, я не вижу причин назначать его. И не только его, а вообще иностранного специалиста, если речь не идёт о тренерах большого уровня и больших знаний.

Исхожу из простого вопроса: для чего? Если перед сборной стоит задача выиграть свой дивизион в Лиге наций, где в числе наших соперников Словакия, Азербайджан и Беларусь, то тогда я согласен с тем, что нужен иностранец. С именем и достижениями. С опытом такой работы.

А если мы вновь будем ставить задачу «выступить достойно», то зачем нам иностранный тренер? С этой задачей может справиться и местный кадр. Федерация сама ведь их готовит, обучает. Почему же мы тогда в них не верим? Я не вижу разницы в уровне между уважаемым мною Магомедом Адиевым и другими казахстанскими тренерами. При всей моей к нему симпатии, в сборную Казахстана назначили не Карло Анчелотти.

Мы столько лет говорим «надо доверять своим», а сами ничего для этого не делаем. У нас тоже есть вполне профессиональные тренеры – Карпович, Бабаян, Огай, Горовенко, Москаленко, Байсуфинов, Мазбаев, Алиев, Нурдаулетов, Никитенко, Масудов, Чебурин и другие. Любой из них справится с задачей «выступить достойно».

Именно этот момент в этом назначении мне непонятен. И это вопрос не к Адиеву», – написал он в фейсбуке.

Бабаян стоит перед выбором: остаться в чемпионате России или вернуться в «Тобол»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Очередной допинговый скандал в казахстанском футболе: игрок сборной Абикен уже пропустил матч КПЛ, а врача команды перевели в молодежку