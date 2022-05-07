Адиев о назначении главным тренером сборной Казахстана: «Когда работал в «Анжи», даже не думал о таком развитии карьеры. Я оказался счастливчиком»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о приходе в должность, тренерском штабе и о целях в Лиге наций.

— Российских тренеров во главе сборных сейчас только два человека — вы и Валерий Карпин в сборной России. Ответственность за русскую школу тренеров чувствуете?

— Ответственность чувствую в первую очередь перед Казахстаном, перед людьми, которые доверили столь высокий пост. Надо приложить все свои знания и умения, чтобы построить крепкую команду. При этом я не забываю откуда я родом — я из Грозного, из России. И мне всегда хочется делать свою работу на отлично, чтобы другим нашим тренерам своим примером и трудом давать дорогу. Если буду добиваться результата, то по отношению к другим российским тренерам будет больше доверия.

Понимаю, что будет большое давление, все же главный тренер национальной сборной — это высокий уровень. Для меня это шаг вперед. Единицам удается быть тренером сборной. Мне хотелось попробовать, я оказался счастливчиком. Учитывал все риски, но мне интересно принять этот вызов.

Когда работал в «Анжи», даже не думал о таком развитии карьеры. Вот такие повороты в жизни. Даже вчера не мог подозревать, что окажусь в чемпионате Казахстана. Я не сразу принял решение, но после взвесил плюсы и минусы, решил кардинально сменить обстановку и уехал из России.

— Нездоровая политическая обстановка в мире сказывается на вас?

— Из-за этого фактора я на себе давления не ощущаю. Я человек спортивный, в политике не разбирался, она мне неинтересна. У меня есть цели в спорте, я их собираюсь добиваться и чувствую поддержку.

— Станислав Черчесов стал чемпионом Венгрии, Польши, успешно работал в сборной России. За его советом обращались?

— С удовольствием пообщался бы с ним, с Карпиным, ведь они работали со сборной России, и их мнение мне помогло бы. Но я их не знаю так близко. Мне ближе всех Гаджи Муслимович Гаджиев, его советы мне помогают.

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