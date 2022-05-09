Алимханулы может провести бой с Биволом

Менеджер казахстанского претендента на титул Жанибека Алимханулы Берик Султан в своем инстаграме высказался о возможном бое с «суперчемпионом» WBA Дмитрием Биволом, передает Sports.kz.

Один из подписчиков Султана спросил его: «Возможен ли бой Алимханулы — Бивол?», на что казахстанский менеджер ответил следующим образом: «В будущем мы будем набирать вес. Даст Бог будем чемпионами в четырех весовых категориях. Если через три-четыре года Бивол не завершит карьеру и будет оставаться чемпионом — конечно, мы с ним встретимся».

Восьмого мая Бивол сенсационно выиграл абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса. Стоит напомнить, что 21-го мая в Лас-Вегасе Алимханулы сразится за временный титул WBO в среднем весе с британцем Дэнни Дигнумом.

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