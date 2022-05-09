Дмитрий Бивол обратился к Данияру Елеусинову после победы над Канело

Российский чемпион WBA Дмитрий Бивол обратился к казахстанскому боксеру Данияру Елеусинову:

«Данияр, слушай, есть, получается, путь от Токмака до Вегаса, да? Надо пахать!».

Елеусинов и Бивол знакомы со времен юношеского бокса и пересекались на международных турнирах, но выступали в разных весах», — сообщает «Спорт Шредингера».

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