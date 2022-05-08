Головкин обратился к Биволу после победы над Канело

Казахстанский боксер Геннадий Головкин обратился к Дмитрию Биволу (20-0, 11 КО) после победы над Саулем «Канело» Альваресом (57-2-2, 39 КО).

«Поздравляю с победой! Это было солидно. Так держать!» — написал Головкин в твиттере.

Дмитрий Бивол победил Канело единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

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