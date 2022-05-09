Хальзова принесла первую победу Казахстану на Чемпионате мира

Валентина Хальзова первой из казахстанок стартовала на чемпионате мира по боксу в Стамбуле.

Соперницей Хальзовой стала кенийка Лорна Куса Симби. Бой казахстанка завершила уже в первом раунде после двух нокдаунов.

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