Абикену грозит длительная дисквалификация из-за допинга

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и ФК «Аксу» Айбол Абикен может быть дисквалифицирован на длительный срок из-за употребления допинга.

В начале недели стало известно, что 25-летний полузащитник «Аксу» Айбол Абикен, права на которого принадлежат «Кайрату» сдал положительную допинг-пробу.

В крови Абикена обнаружен запрещtнный с 2016-го препарат «мельдоний». Он относится к классу S4 (модуляторы метаболизма и гормоны) и за его употребление грозит длительная дисквалификация.

При худшем сценарии 25-летний опорный полузащитник может получить 4 года дисквалификации. Все будет зависеть от того, как сработает защита игрока. Если ей удастся доказать, что препарат в организм футболиста попал не по его вине, то срок может быть меньше.

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