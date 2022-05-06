Президент КФФ о допинг-пробе Абикена: «Сейчас идет разбирательство. В данном случае пока говорить рано»

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Портал Vesti.kz сообщил, что президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Аксу» Айболом Абикеном, предположительно сдавшим положительный допинг-тест.

– Сейчас идет разбирательство. В данном случае пока говорить рано. Давайте дождемся, есть же процедуры. Мы обязательно объявим. Данный игрок нам нужен. Мы все переживаем.

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Как думаете, принимал ли Абикен допинг?
58 голосов
Вполне мог. Три случая за два года - красноречивый показатель
62%
Бауыржан Исламхан
Нет! Это ошибка!
19%
Айбол Абикен
Может, съел случайно что-то не то...
19%
сборная Казахстана по футболу

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