Президент КФФ о допинг-пробе Абикена: «Сейчас идет разбирательство. В данном случае пока говорить рано»

Портал Vesti.kz сообщил, что президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Аксу» Айболом Абикеном, предположительно сдавшим положительный допинг-тест.

– Сейчас идет разбирательство. В данном случае пока говорить рано. Давайте дождемся, есть же процедуры. Мы обязательно объявим. Данный игрок нам нужен. Мы все переживаем.

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