Полузащитник сборной Казахстана Абикен сдал положительный допинг-тест перед стыковыми матчами с Молдовой (В. Жарков)

Журналист Владимир Жарков сообщил, что полузащитник «Аксу» и сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен положительный тест на наличие запрещенных препаратов в крови.

По словам источника, это произошло перед стыковыми матчами в Лиге наций против Молдовы в марте.

«Именно поэтому его не было даже в заявке на игру 9-го тура КПЛ между клубом из Павлодарской области и «Каспием», – пишет Жарков.

Ранее за использование допинга были наказаны Бауыржан Исламхан и Руслан Валиуллин.

Жесть в казахстанском футзале: возможно, судья попросил взятку в скандальном матче между «Каспием» и «Атырау»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Как прошел девятый тур КПЛ: разгромное поражение «Тобола», очередные ничьи «Кайрата» и «Астаны», а еще неожиданное лидерство «Тараза»