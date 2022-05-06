Адиева назначили тренером сборной Казахстана

Магомед Адиев – главный тренер сборной Казахстана по футболу.

Его кандидатуру утвердили решением исполкома КФФ, о назначении уже официально объявили на сайте федерации.

Будучи игроком, Адиев выступал за «Анжи», ЦСКА, «Спартак», «Терек» и казахстанский «Женис» на позиции нападающего.

Тренерскую карьеру начал в 2010 году. Работал в таких клубах, как «Ахмат», «Анжи» и «Чайка».

Его последней командой был карагандинский «Шахтер», с которым Адиев дошел до финала Кубка Казахстана.

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