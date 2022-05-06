Коструб и Ситало вошли в штаб Адиева в сборной Казахстана

Евгений Коструб вошел в тренерский штаб Магомеда Адиева в сборной Казахстана.

В последнее время он работал в «Кайрате» вместе с Курбаном Бердыевым, ранее тренировал московскую команду клуба.

Новым тренером вратарей национальной команды стал Валерий Ситало из «Шахтера».

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