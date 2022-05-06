Магомед Адиев: «Мы готовы к любой конструктивной критике. Никогда ни хвалебные слова, ни критика на меня не влияли»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал интервью пресс-службе федерации футбола страны.

– Хочу поблагодарить руководство КФФ за доверие! Есть понимание, что предстоит очень большая и ответственная работа.

– Впереди плотный график матчей в Лиге наций УЕФА. Какой у Вас настрой?

– Да, предстоит ряд игр за короткий отрезок времени. Поэтому здесь надо комплексно подходить ко всем играм. Образно говоря, готовясь к сборной Азербайджана, можно упустить Словакию. Поэтому необходимо выбрать определённую структуру и готовиться ко всем четырем играм, так как времени практически нет. Плюс нужно понимать, что потребуется ротация. Ведь впереди четыре игры за одиннадцать дней. Ведем диалоги с тренерами, консультации, обсуждаем нюансы. В принципе, можно сказать, что новый опыт – он всегда немного позитивен.

– Какие задачи стоят в предстоящей Лиге наций УЕФА?

– Задачи президента федерации уже озвучены. В первую очередь, собрать боеспособный коллектив и выстроить правильную коммуникацию внутри команды, выработать собственную базу на будущее. Возможно в команде появятся новые имена. Есть ряд кандидатов, которых сейчас в кратчайшие сроки надо просмотреть, чтобы убедиться, стоит ли нам их сейчас вызывать или немного отложить этот момент.

– Кто войдет в ваш тренерский штаб?

– Мы ведем диалоги с тренерами, штаб формируется. Есть те, с кем уже всё согласовано. Также есть специалисты, с которыми еще ведутся переговоры. Думаю, в течение недели мы полностью сформируем тренерский штаб, это непростой вопрос. Нам важно, чтобы весь штаб смотрел в одном направлении.

– Назначение главного тренера сборной Казахстана всегда воспринимается болельщиками неоднозначно. Ваше обращение к ним?

– Конечно, я понимаю ту ответственность, которая лежит на мне и на всем тренерском штабе. Мы готовы к любой конструктивной критике. Никогда ни хвалебные слова, ни критика на меня не влияли. Я сосредоточен на работе, чтобы сделать ее качественно. Повторюсь, хочется сделать качественную сборную, на которую люди приходили смотреть, и, уходя со стадиона, получали удовольствие. Как бы они ни относились к роли главного тренера, хочу, чтобы они поддерживали сборную и ходили на игры. Потому что их поддержка – это весомый козырь в нашей игре.

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