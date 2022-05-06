Магомед Адиев: «Когда Барменкулов стал президентом федерации, говорили по поводу назначения на пост тренера сборной»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о своем назначении.

– Насколько давно с вами вели переговоры? Вы вступали в сезон в качестве главного тренера «Шахтера».

– В принципе, было такое направление, чтобы этот год я доработал в «Шахтере». Когда Адилет Назарбаевич стал президентом федерации, у нас состоялся разговор по поводу назначения на пост главного тренера сборной. Но поговорив мы посчитали, что на сегодняшний день мне лучше сконцентрироваться на работе в «Шахтере». Потому что мы только начинали чемпионат. И все бросать и уходить было немного нецелесообразно. По прошествию времени, когда Карпович уже отыграл игры с Молдовой, мы опять вернулись к этому разговору. Я несколько раз приезжал в федерацию, разговаривали. Я знаю, что велись переговоры с рядом других кандидатов. Мне так и было сказано. Сказали, что в течение семи-десяти дней мы вам дадим ответ. После этого, когда ответ оказался положительным, я потихоньку приступил к уходу из «Шахтера».

– То есть, когда была игра с «Акжайыком» (0:1), вы уже знали, что возглавите сборную?

– Уже в принципе, да. По времени точно не скажу. Но именно в эти даты, по крайней на игру с «Каспием» (0:4) я уже точно не должен был ехать. Получилось так, что мы уже здесь в федерации все согласовывали некие нюансы. Поэтому я даже не готовил «Шахтер» и не участвовал в тренировочном процессе. Получается это 3–4 дня после «Акжайыка».

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