Шуми Бабаев: «Полагаю, что Юрий Михайлис в «Барысе» остается»

Экс-генменеджер сборной Казахстана по хоккею, агент Шуми Бабаев поделился мнением о позиции главного тренера в «Барысе».

«Дело в том, что если бы главного тренера в «Барысе» решено было поменять, то это, наверное, как раз случилось бы до чемпионата мира, то есть, сразу после вылета из плей-офф. Почему? Потому что если менять тренера, то под него нужно комплектовать новую команду, а комплектовать нужно уже вчера. Поэтому я делаю вывод, что Юрий Михайлис в «Барысе» остается», — предположил Бабаев.

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