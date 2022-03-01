Павел Акользин: «Казахстан – второй дом. Но и в России мне так же комфортно. Эти страны у меня в сердце»

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин рассказал о своей связи с Казахстаном.

– Я туда (в Казахстан) уехал примерно в возрасте восемнадцати лет. И с этого момента, кроме двух лет, когда я переходил в Воронеж, в ВХЛ, все время провел там. Встретил там свою любовь. Поэтому Казахстан – второй дом. Но и в России мне так же комфортно, как в Казахстане. Эти страны у меня в сердце.

– Какая история – особенная для казахстанского этапа карьеры?

– Когда перешел туда, играл в чемпионате Казахстана и трижды становился чемпионом страны, потом был первый матч в КХЛ за «Барыс». Наверное, это самые приятные эмоции были в карьере – на тот момент. Но в лично жизни, конечно, я там нашел любимую. Эти два события меня связывают с Казахстаном особенно сильно.

– И как теперь друзьям быть? Болеть за тебя или за «Барыс»?

– Думаю, что персонально будут за меня болеть, а поддерживать все-таки «Барыс».

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