Защитник «Тараза» Даиров близок к возвращению в «Кайрат» (А. Кожахмет)

Защитник сборной Казахстана Нурлан Даиров близок к возвращению в «Кайрат», сообщает журналист Айдын Кожахмет.

В приглашении футболиста заинтересованы в тренерском штабе алматинцев, за который Даиров уже выступал.

Даиров уже имеет опыт выступлений в «Кайрате»: играл за молодежную команду, а затем много ездил по арендам. Существенный скачок в карьере Даирова случился в 2019-м году, когда он стал одним из лидеров обороны «Окжетпеса».

На следующий сезон алматинцы вернули воспитанника «Тараза» в свои ряды, однако он получил тяжелую травму и в чемпионский сезон почти не играл.

В прошлом году он перебрался в «Туран», но летом ушел к хорошо знакомому по работе в «Окжетпесе» Андрею Карповичу в «Кызыл-Жар». В итоге, выступление за северян позволило ему вернуться в сборную. А теперь и в «Кайрат».

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