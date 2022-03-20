Елдос Ахметов: «Урвать очки на выезде у «Кайрата» дорогого стоит»

Защитник «Тараза» Елдос Ахметов прокомментировал ничью с «Кайратом» (1:1) в 3-м туре КПЛ.

– «Кайрат» – это команда, которая каждый год занимает призовые места и является одним из флагманов казахстанского футбола. Каждый футболист выходит на поле с хорошим настроем, когда играет против такой команды.

Психологически нелегко, когда пропускаешь первым. Но команда не опускала руки и пошла отыгрываться. И это дало свой результат. Забить гол и урвать очки на выезде у «Кайрата», который до этого ни разу не пропускал в чемпионате, дорогого стоит. Думаю, что это даст команде мотивацию, чтобы двигаться вперед и играть увереннее.

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