Нападающий «Кайрата» Канте забил в третьем матче КПЛ подряд. Игрок с 4-мя голами единолично возглавляет гонку бомбардиров

Нападающий «Кайрата» Хосе Канте во вчерашнем матче алматинцев забил гол в ворота «Тараза» (1:1). Гвинеец забивает в третьем матче КПЛ подряд.

На счету Канте 4 гола и игрок единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата. Кроме Канте никто в КПЛ не забивал больше 1 гола.

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