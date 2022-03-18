Нападающий «Кайрата» Канте забил в третьем матче КПЛ подряд. Игрок с 4-мя голами единолично возглавляет гонку бомбардиров

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Тараз Хосе Канте Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Нападающий «Кайрата» Хосе Канте во вчерашнем матче алматинцев забил гол в ворота «Тараза» (1:1). Гвинеец забивает в третьем матче КПЛ подряд.

На счету Канте 4 гола и игрок единолично возглавил гонку бомбардиров чемпионата. Кроме Канте никто в КПЛ не забивал больше 1 гола.

Полная доминация Adidas, обновленный «Каспий» и стабильные «Кайрат» с «Астаной». Выбираем лучшую форму сезона

Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные