Узбекистанский полузащитник «Кайрата» Жалолиддинов: «У нас более техничный футбол, а не силовой, как в Казахстане»

Узбекистанский полузащитник «Кайрата» Жасурбек Жалолиддинов прокомментировал свой дебютный матч в КПЛ против «Тараза» (1:1).

– Думаю, что для дебюта это было неплохо. Все поздравили меня с дебютом, но самое главное это не дебют, а результат. Мы все разочарованы результатом, будем больше работать, чтобы у нас все получилась.

– Замена была ожидаемая или ты хотел играть до конца?

– Это нормально, так как сейчас у меня идет адаптация. Я думал, что неплохо сыграл, но тренер мне сказал, что плохо. Для дебюта, думаю, неплохо.

– Курбан Бекиевич сказал, что ты сыграл меньше чем на 50% от того что у тебя есть в таланте, согласен?

– Ну да, я знаю, что я могу больше, чем показал на поле, но как я говорил у меня идет адаптация. У тренера свое требование, но два месяца мало для адаптации. Только три недели прошло, думаю, что с игровой практикой будет лучше.

– Какие у тебя впечатления от чемпионата Казахстана. Можно ли его как-то сравнить с чемпионатом Узбекистана?

– Можно сравнить: у нас более техничный футбол, а не силовой, как в Казахстане. Здесь все идет через борьбу, и по уровню очень хорошие игроки, которые приезжают из Европы. Думаю, что казахстанский футбол все равно лучше, чем узбекистанский на данный момент. Потому что здесь есть тренера как Курбан Бекиевич, а у нас, к сожалению, таких тренеров нет, только свои. Есть иностранные тренеры, но они не такие сильные, как здесь.

– У нас в Казахстане любят называть «казахстанский Месси», «кыргызский Месси», и про тебя так же пишут. Вы это обсуждаете в команде и, в целом, как ты относишься к этому?

– Я думаю, что это несерьезно. Мы вместе сидим в раздевалке: я, Гулжигит и Еркебулан, мы просто шутим, больше ничего.

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