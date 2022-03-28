Футбольные клубы инициировали коллективное обращение ПФЛК к Президенту РК Токаеву по делу Боранбаева

28 марта в Нур-Султане в Доме футбола состоялось заседание Общего собрания Лиги. В ходе мероприятия был рассмотрен ряд важных организационных вопросов. Собравшимся руководителям клубов представлен Исполнительный директор Лиги Газинур Алимов, имеющий большой опыт работы в КФФ, ПФЛК и ведущих клубах Премьер-Лиги.

Общее собрание утвердило технические изменения в устав ПФЛК. Рассмотрены положения, регулирующие деятельность делегатов на матчи OLIMPBET-Чемпионата и OLIMPBET-Кубка РК. Согласованы сроки проведения семинаров для футбольных клубов по антидопинговой деятельности. Кроме того, Общим собранием принято решение о включении в состав Лиги ТОО «ФК «Академия 05» и об исключении ТОО «ФК «Рузаевка». Футбольными клубами инициировано коллективное обращение ПФЛК к Президенту РК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. В частности, клубы обратились с просьбой об обеспечении законности и справедливого рассмотрения дела в отношении Председателя попечительского совета ФК «Кайрат» Боранбаева Кайрата Советаевича.

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