«Аксу» победитель турнира «Арман» до 19 лет, «Кайрат» – турнира «Жастар» до 17 лет

«Аксу» стал победителем республиканского турнира «Арман» среди футболистов до 19 лет. В финале павлодарская команда обыграла «Кайрат» со счетом 2:1.

Третье место в турнире занял «Тараз», переигравший «Ордабасы» со счетом 3:2.

«Кайрат» победил в республиканском турнире «Жастар» среди футболистов до 17 лет, победив в финале «Онтустик» со счетом 2:0.

Третье место здесь также занял «Тараз», разгромивший «Шахтер» со счетом 3:0.

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