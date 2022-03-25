Константин Горовенко получил приз лучшему тренеру Первой лиги.

Его «Мактаарал» занял второе место в минувшем сезоне, что позволило клубу впервые в истории выйти в КПЛ.

Приз Горовенко, ныне возглавляющему «Атырау», вручил ветеран местного футбола Александр Лобашов.

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