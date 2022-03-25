Горовенко получил приз лучшему тренеру Первой лиги

Теги Атырау Д2 Казахстан Мактаарал Sports.ru - Казахстан Константин Горовенко ПФЛК Спорт Казахстана

Константин Горовенко получил приз лучшему тренеру Первой лиги.

Его «Мактаарал» занял второе место в минувшем сезоне, что позволило клубу впервые в истории выйти в КПЛ.

Приз Горовенко, ныне возглавляющему «Атырау», вручил ветеран местного футбола Александр Лобашов.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ПФЛК (@pflkaz)

Волевой дебют Карповича. Казахстан провел невзрачный первый тайм, но привез из Молдовы победу

«Назовите причины, чтобы считать Казахстан фаворитом в матче с Молдовой». Ассистент Березуцкого Григорий Бабаян о плей-офф Лиги наций, работе в ЦСКА и новом президенте КФФ

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные