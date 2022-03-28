Член исполкома РФС Шох станет главой ПФЛК (А. Кожахмет)

По информации казахстанского журналиста Айдына Кожахмета новым главой ПФЛК станет советник президента и член исполкома РФС, президент СФ «Центр», председатель ФФ Волгоградской области и комитета массового футбола РФС Рохус Шох.

«Новым главой ПФЛК станет гражданин России Рохус Шох. Младший брат покойного Антона Шоха, уроженец жамбылской области, уже много лет трудится в российском футболе, был техническим директором ЦСКА, руководителем «Ротора», президентом волгоградской федерации футбола и даже входил в исполком РФС» – пишет источник.

Казахстанский журналист Владимир Жарков добавил, что помощником руководителя Департамента судейства ФФК Хуана Фернандеса Марина вместо Руслана Дузмамбетова станет не Кайрат Сламбеков, а Александр Перемитин.

ПФЛК – организация, отвечающая за проведение Чемпионата, Первой Лиги, Второй Лиги, Суперкубка и Кубка Казахстана по футболу.

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