Призер ОИ-2020 Сон и еще пять казахстанских тяжелоатлетов сдали положительную допинг-пробу

Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон попал в список спортсменов, которые показали положительный допинг-тест. Его фамилия значится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики Казахстан.

Отмечается, что внесоревновательное тестирование было проведено Казахстанским национальным антидопинговым центром в период с 9 февраля по 2 марта 2022 года. Также в список попали еще пять тяжелоатлетов из национальной сборной: Аблай Ауельханов, Алексей Дроздов, Матвей Макрушин, Юлия Потасова и Руфина Чалкарова.

Напомним, Игорь Сон стал бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.

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