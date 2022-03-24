Решение о дисквалификации Исламхана оставили без изменений (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета решение о дисквалификации казахстанского полузащитника Бауыржана Исламхана оставили без изменений. Игрок вернется на поле в ноябре 2022-го года.

«В ноябре 2020-го капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов. Изначально дисциплинарный комитет АФК намеревался наказать нашего игрока по полной – дисквалификацией на 4 года. Но сам игрок был максимально открыт для расследования, и срок определили в 2 года. Что, в общем-то, уже было неплохо, учитывая возможные последствия.

Юристы Исламхана пытались обжаловать и этот срок, постараться срезать еще хотя бы несколько месяцев, но в апелляционном комитете, как мне кажется, не стали особо разбираться в деталях. И оставили срок отстранения без изменения.

В общем, капитан нашей сборной уже в ноябре может быть заявлен за новый европейский клуб в качестве свободного агента (в Казахстане сезон уже будет подходить к концу). «Аль-Айн» расторг с ним соглашение сразу после вынесения первого решения о дисквалификации на 2 года» – пишет источник.

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