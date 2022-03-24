Генсек федерации тяжелой атлетики РК Нуралинов о дисквалификации Рагимова: «Решение для нас стало неожиданным. Аргументы адвокатов Рагимова были достаточно убедительными»

Генеральный секретарь федерации тяжелой атлетики РК Алдияр Нуралинов прокомментировал новость о дисквалификации казахстанского тяжелоатлета Ниджата Рагимова.

— Конечно такое решение для нас стало неожиданным, ведь аргументы адвокатов Н. Рагимова в процессе слушания были достаточно убедительными. С момента слушания, а это уже более полугода, ни в адрес атлета ни в адрес Федерации не поступало никаких дополнительных запросов и уточнений.

Стоит отметить, что данный вердикт является решением первой инстанции, поскольку слушание проходило на уровне антидопингового департамента CAS с участием одного арбитра.

ФТА РК придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям допинга, однако в этой ситуации есть ряд вопросов и к Международной федерации тяжелой атлетики, и к органам, которые осуществляли допинг-контроль в то время.

Федерация готова оказать поддержку нашему спортсмену и дальнейшее содействие в апелляции решения антидопингового департамента CAS.

Отметим, что Рагимов помимо дисквалификации был лишен золотой медали Олимпиады 2016 года.

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