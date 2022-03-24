Казахстанский тяжелоатлет Рагимов о дисквалификации: «Я категорически не согласен с этим решением!»

Казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов прокомментировал решение CAS дисквалифицировать его на 8 лет и лишение медали ОИ в Рио 2016 года.

«Друзья, в эти дни весеннего Наурыза меня омрачила новость о решении антидопингового департамента CAS по поводу контроля, который брали в 2016 году.

Мне очень жаль, что мои доводы о непричастности к этой ситуации не были приняты арбитром в ходе слушания в августе прошлого года.

Также с их стороны не дана оценка действиям тех людей, кто забирал пробы и был в целом ответственен за этот процесс. Ведь по сути вопросы должны быть к ним и к их руководителям, которые, как показало время, оказались далеко не чистыми на руку людьми!

Все это вызывает много вопросов, и они пока остались без ответов.

Поэтому я категорически не согласен с этим решением!

Самое ужасное в этой ситуации то, что не имея вопросов к моей пробе, сданной во время Олимпийских игр, у меня, как и у всего Казахстана, хотят забрать главную награду — золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Поэтому я намерен подать апелляцию на данное решения», — написал Рагимов на своей странице в Instagram.

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