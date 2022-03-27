Лукас и Кызайбай хотят провести бой в профи

Представительница казахстанского бокса в профи Ангелина Лукас отвечая на вопросы подписчиков в Instagram рассказала, что не против боя с Назым Кызайбай, с которой у неё были конфликты в сборной: «Да, я согласна. Только условие, бой не на три раунда, а на десять раундов. Настоящий профи-бой. Жду не дождусь».

Кызайбай не осталась в стороне и также выразила желание выйти в ринг против Лукас. «Я готова на 12 раундов, мои условия — перед боем и после сдаем на допинг. Гоу, организуйте»

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