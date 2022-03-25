Рай Сейтжанов выиграл пояс молодежного чемпиона мира по версии WBO

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В главном бою вечера бокса MTK Kazakhstan в Алматы стал поединок за титул молодежного чемпиона мира по версии WBO. 

За заветный пояс сошлись казахстанец Рай Сейтжанов (9-0, 6КО) и мексиканец Хосе Энрикес (15-0-2, 7КО). Бой прошел всю дистанцию в 10 раундов, победу единогласным решением одержал Рай, став обладателем титула.

 

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