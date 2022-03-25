Камшыбек Кункабаев нокаутировал соперника во втором раунде

В Алматы проходит вечер бокса MTK Kazakhstan, в соглавном бою которого топовый тяжеловес из Казахстана, чемпион мира по версии WBA GOLD Камшыбек Кункабаев (5-0) нокаутировал соперника из Узбекистана Фарруха Джураева (6-5-1).

Изначально соперником Кункабаева должен был стать южноафриканец Джонни Миллер (23-9-2, 14 КО), но из-за травмы Джонни был вынужден сняться с поединка.

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