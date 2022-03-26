Казахстанский боксер Раимкулов вышел на бой с флагом Украины

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Казахстанский профи-средневес Темирлан Раимкулов (5-1-2, 1 КО) провел очередной бой в рамках вечера бокса в Филадельфии.

Он встретился с американцем Исайей Селдоном (14-5-1, 5 КО) и одержал победу нокаутом, которая стала для Темирлана первой досрочной в карьере.

На ринг Раимкулов вышел под флагом Украины, выразив солидарность с украинским народом.

Поединок с Селдоном стал для казахстанца третьим выступлением в США. До этого он проводил бои Казахстана и России.

 
 
 
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