Казахстанский боксер Раимкулов вышел на бой с флагом Украины

Казахстанский профи-средневес Темирлан Раимкулов (5-1-2, 1 КО) провел очередной бой в рамках вечера бокса в Филадельфии.

Он встретился с американцем Исайей Селдоном (14-5-1, 5 КО) и одержал победу нокаутом, которая стала для Темирлана первой досрочной в карьере.

На ринг Раимкулов вышел под флагом Украины, выразив солидарность с украинским народом.

Поединок с Селдоном стал для казахстанца третьим выступлением в США. До этого он проводил бои Казахстана и России.

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