Шермурат Калилов – новый чемпион лиги Octagon

Казахстанская лига Octagon провела турнир в Алматы, где в рамках главного боя вечера был разыгран вакантный пояс в полулегком весе.

Его обладателем стал представитель команды TakhtayTeam Шермурат Калилов, выигравший удушением у Самбета Найманбаева!

Теперь рекорд «Пантеры» составляет 4-0.

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае

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