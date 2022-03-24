Непобежденный казахстанец Безиев проведет пятый бой в Naiza

Казахстанский боец ММА Руслан Безиев (4-0) после почти 10-месячной паузы возвращается в октагон лиги Naiza.

Все свои 4 боя Руслан завершил досрочно – на его счету 3 самбишена и 1 нокаут.

К бою Безиев готовился в Тайланде. Его соперником станет боец из Азербайджана Алиев с рекордом 3-0.

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