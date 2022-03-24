Анастасия Дюжикова одержала шестую победу в профи

В Алматы на турнире Octagon чемпионка лиги в наилегчайшем весе у женщин Анастасия Дюжикова провела свой шестой бой в карьере.

Ее соперницей стала азербайджанка Гумру Ганбарова (2-1). Казахстанка доминировала на протяжении всех 15 минут и забрала победу решением судей. Таким образом, Анастасия довела свой рекорд до 6-0.

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае

Чемпион Naiza Алиби Идрис закончил колледж с красным дипломом, но выбрал ММА. Сейчас работает в одном зале с бойцами UFC и занимается благотворительностью