Муратбек Касымбай чуть не лишился зрения

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай чуть было не лишился зрения после болезни, об этом сообщил известный российский журналист Игорь Лазорин:

«Муратбек Касымбай вышел на связь. Помните его? Оказывается, он болел омикроном и чуть не лишился зрения. Сейчас он проходит курс реабилитации», – написал в своем Телеграм-канале журналист.

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