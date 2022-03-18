Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака о выступлении юношеской сборной: «Они никогда не играли на таком уровне. В своих клубах они являются, в основном, игроками ротации, но тут должны быть в главных ролях»

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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал итоги матчей молодежной сборной Казахстана до 19 лет, где они проиграли сверстникам из Польши (2:3) и Финляндии (1:7).

– Конечно, мы ожидали не таких результатов. В нашей группе все команды примерно одного уровня. С Польшей была равная игра. К сожалению, немножко не хватило.

Что касается матча против Финляндии, я пересмотрел запись и могу сказать, что счет не по игре. Да, финны оказались сильнее нас, наши ребята потеряли концентрацию, но они не наиграли на 1:7.

– Оцените потенциал наших игроков?

– Было видно, что у ребят отсутствует международный опыт. Они никогда не играли на таком уровне. В своих клубах они являются, в основном, игроками ротации, но тут должны быть в главных ролях. Здесь, в Финляндии находятся главные тренеры национальных сборных всех команд нашей группы – Финляндии, Польши и Боснии. Я разговаривал с ними, они сказали, что не имели никакой информации о нашей команде. Зато у нас было достаточно материала о соперниках, так как они часто проводят международные игры.

Что касается нашей команды, был хороший, полноценный сбор, за что выражаю благодарность Казахстанской федерации футбола и АФК «Кайрат». Я присутствовал на их тренировках, наблюдал, и могу сказать, что, пока, это наш уровень. Это только начало.

Это только первый год, когда мы организовали чемпионат Казахстана U-19, с необходимым количеством команд и выездными матчами. Думаю, если будем продолжать также работать в следующем цикле, результаты будут лучше.

– Болельщики интересуются о вашем нахождении с командой в Финляндии.

– Я приехал в Финляндию, как и во всех командах в этом цикле, в качестве консультанта старшего тренера. Это одна из моих задач – помогать нашим молодым тренерам. Очень интересно было наблюдать за сборной, смотреть как играют другие и пообщаться с разными тренерами. Я тоже много чего узнал. Эти команды очень серьезно относятся к молодежи, их чемпионату.

В социальных сетях многие критикуют мое присутствие здесь. Если кто-то думает, что я не переживаю за развитие футзала в Казахстане, это их право. Я не вижу мотива без веской причины оставлять «Кайрат», который борется за чемпионство, свою семью и приезжать в Финляндию. Но молодежь требует внимания не меньше, поэтому я поехал. Было обидно читать такие комментарии.

Да, мы проиграли оба матча, но, к сожалению, пока это наш предел. Поэтому я хочу попросить всех болельщиков сплотиться и поддержать наших мальчишек!

Я мог не приезжать, но считаю необходимым взять такую ответственность и быть частью нашей юношеской команды.

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