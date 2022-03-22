Футзальный «Кайрат» подписал бразильца Игора Шушу

Футзальный «Кайрат» объявил о переходе бразильского форварда Игора Шушу.
Контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
20-летний нападающий ранее выступал за бразильский «Васко Футзал».
В алматинском клубе Шушу получил 19-й номер.
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