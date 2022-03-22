Футзальный «Кайрат» подписал бразильца Игора Шушу

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Футзальный «Кайрат» объявил о переходе бразильского форварда Игора Шушу.

Контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

20-летний нападающий ранее выступал за бразильский «Васко Футзал».

В алматинском клубе Шушу получил 19-й номер.

 
 
 
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Публикация от Kairat Futsal (@afckairat)

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