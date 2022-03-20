Бакдос Олжабай одержал 10 победу в профи карьере

В Актобе проходит турнир Alash Pride, в рамках которого Победитель гран-при лиги в весе до 66 кг Бакдос Олжабай (9-2) встретился с россиянином Магомедом Алиевым (4-0).

Казахстанский боец сумел нанести первое поражение Алиеву, накинув удушающий в третьем раунде. Эта победа для Олжабая стала 10 в профи карьере.

Полная доминация Adidas, обновленный «Каспий» и стабильные «Кайрат» с «Астаной». Выбираем лучшую форму сезона

Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае