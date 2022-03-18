Президент лиги Naiza примет участие в Кубке Республиканской Гвардии РК

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала примет участие в Юбилейном соревновании на переходящий Кубок Республиканской Гвардии РК посвященный ко Дню создания республиканской гвардии «Улан».

18-21 марта в Алматы пройдет ежегодное соревновании на переходящий Кубок республиканской Гвардии РК. Всего планируется участие 15 команд и более 200 участников со всего Казахстана. В программе предусмотрены соревнования по 7 видам спорта: казакша курес, перетягивание аркана, соревнования по гиревому спорту, футбол, баскетбол, плавание. Самому старшему участнику соревнования 55 лет и самому молодому 30 лет. Как отмечают организаторы главной целью мероприятия является популяризация спорта и воспитание чувства патриотизма среди молодежи. Организаторы мероприятия чемпионы прошлого года – весенний призыв 1993 года.

Нурбек Карабала, президент лиги Naiza: «Лично для меня, это очень значимое событие. Поскольку с некоторыми своими сослуживцами я не виделся более 18 лет. Служба в армии дала мне сотни друзей по всему Казахстану. С большинством из них я тесно поддерживаю контакт по сей день. Я рад и горд, что служил в рядах республиканской гвардии «Улан». Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем молодым ребятам, которые уклоняются от срочной военной службы – Родина, как и мать одна, и ее защита долг каждого мужчины».

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