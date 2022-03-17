Президент лиги Naiza Карабала об онлайн-ивентах: «Аудитория не готова смотреть за один вечер сразу 18 поединков»

Нурбек Карабала, президент лиги Naiza, рассказал о ближайших планах и проведении ивентов в режиме онлайн:

«Исходя из нашего опыта проведения офлайн мероприятий Naiza, мы поняли, что пока алматинская аудитория посещать турниры ежемесячно, тем более 2 раза в месяц, не готова. Скажу больше, что нет такой потребности. Культуру регулярного посещения зрелищных спортивных шоу нужно прививать постепенно.

Индустрия ММА в Казахстане вносит свой значимый вклад в развитие экономики – трудоустройство молодежи, открытие и развитие новых профессий в рамках нашей философии 5Q (интеллектуальное, эмоциональное, физическое, духовное, цифровое развитие): катмены, матчмейкеры, судьи ММА, комментаторы ММА, продюсеры и режиссеры спортивных шоу, контентмейкеры, спортивные менеджеры и многое другое.

Мы создаем рабочие места, у молодежи есть возможность обучения и профессионального роста как в качестве бойца, так и специалиста в спортивном менеджменте. Мы заинтересованы в расширении, поэтому решили увеличить количество присутствия ивентов в онлайне. Будем стараться один раз в квартал проводить ивенты Naiza в офлайн-формате с участием зрителей.

Во-первых, в Naiza на сегодняшний день сформировался большой ростер бойцов, больше половины из них бойцы мирового уровня. Создавая кард ивента и определяя главный бой вечера, к примеру, сложно делать выбор между боями Айжигита Еркебайулы, Магомеда Кабардиева или Алиби Идриса. Они все равные, мощные. И для таких крутых бойцов одного карда мало. Мы решили разделить и создать из каждого карда шоу. В апреле у нас будет всего 2 ивента. 1 апреля мы проведем 38-ой ивент с прямой трансляцией на Naiza TV. В середине апреля планируем показ 39-го ивента.

Во-вторых, аудитория не готова смотреть за один вечер сразу 18 поединков. Это тяжело. Наши фанаты готовы просидеть максимум на 10 боях. Согласно нашей аналитике, в течение 10 поединков зритель не забывает кто дрался в карде и получает максимальное удовольствие от просмотра турнира».

Ближайший турнир пройдет в Алматы 1 апреля.

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