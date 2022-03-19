Асылжан Бакытжанулы прокомментировал свой переход из АСА в Naiza

Казахстанский боец ММА Асылжан «САК» Бакытжанулы дебютирует в лиге NAIZA, хотя в последнее время выступал в российской АСА, входя в рейтинг лиги.

Свой переход из одной лиги в другую Бакытжанулы прокомментировал на своей странице в Instagram:

«В связи с тем, что в директ поступает много вопросов относительно моего участия в предстоящем турнире лиги NFC и дальнейшего сотрудничества с лигой ACA, хочу официально заявить: по некоторым обстоятельствам мы не продлили контракт с лигой АСА. Будет ли он заключён в будущем тоже пока сложно сказать. Сегодня же я имею новую возможность – выступить в нашей, казахстанской лиге Naiza FC. Думаю, это будет весьма интересно. Спасибо за поддержку!»

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