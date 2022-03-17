Бакытжанулы получил соперника по дебюту в Naiza

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Известный казахстанский боец, выступающий долгое время в АСА проведет бой на Родине в Алматы на турнире Naiza 38.

Его соперником станет соотечественник Захар Рябов (1-1). Поединок состоится 1 апреля.

 

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