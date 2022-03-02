Суперкубок Казахстана. «Кайрат» против «Тобола»

Алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол» разыграют Суперкубок Казахстана на поле «Астана Арены».

Начало матча в 19:30 по Нур-Султану.

Игра будет транслироваться на телеканале Qazsport, ссылка здесь.

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Таксист из октагона: боец Naiza Сапаргалиев дрался по два раза в день, таксовал вместо тренировок, а сейчас устраивает яркие шоу

Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина