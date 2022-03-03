Главный тренер «Тобола» Москаленко: «Довольствоваться одним Суперкубком РК будет неправильно. Надо расти дальше, у нас еще Лига чемпионов, Лига Европы»

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко прокомментировал победный матч Суперкубка Казахстана против «Кайрата» (2:1).

– Вы довольны как выглядит на старте сезона Зоран Тошич? По первому тайму казалось, что его не было видно на поле.

– Мы Тошичем довольны, так же как и любым другим футболистом. У Зорана была маленькая проблема со здоровьем, он еще не в оптимальной форме.

– Два абсолютно разных тайма в исполнении «Тобола». В первом – доминирование по моментам и владению мячом. Во втором тайме соперник заработал пенальти, создавал моменты. С чем это связано?

– В первом тайме команда играла в тот футбол, который мы хотели, а потом начали отходить от этого футбола, поэтому появились моменты у «Кайрата». Плюс это только весенняя стадия. Возможно, функциональное состояние у «Кайрата» лучше, чем у нас. Нужно смотреть и анализировать. Да, мы где-то потеряли нити игры.

– Вы планируете использовать Владислава Васильева на позиции левого латераля, либо же уместнее его использовать в центре поля?

– Мы готовимся к каждой игре индивидуально. Нам без разницы, кто где играет на поле. Главное – какую пользу футболист принесет команде.

– Победу принес решающий гол Айбара Жаксылыкова. Что можете сказать о его функциональном состоянии, и сможет ли он побороться за место в старте?

– Ну, если забивать будет, конечно, как мы его уберем с состава. Любой тренер мечтает о нападающем, который будет забивать. Кто забивает, тот и оказывается в составе. Нам без разницы, кто играет – Айбар или Игорь. Мы должны как команда выглядеть сильнее, а не индивидуально. Не должна быть зависимость от одного футболиста.

– Довольны ли тем, как прошли сборы? Какие ожидания от сезона?

– Как бы это банально не звучало, но хочу сказать слова благодарности акиму Костанайской области за то, что он провел два очень хороших сбора в Турции. Да, были какие-то шероховатости, но это сборы – это такое время. Да, Кубок выиграли, доволен.

Завтра мы должны проснуться и забыть, так как это уже история. Сами знаете, много хороших команд будут в гонке за чемпионство. Тот же «Кайрат», у которого в составе сплав опыта и молодости, смотрите как они играли. Те же «Актобе», «Астана», «Шахтёр». Довольствоваться одним Суперкубком будет неправильно. Надо расти дальше, у нас еще Лига Чемпионов, Лига Европы.

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